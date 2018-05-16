В Геленджике завершается установка памятника пограничникам южных рубежей

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Откроют его 19 мая в 11.00 на набережной курорта в районе Толстого мыса, недалеко от памятника погибшим рыбакам черноморского сейнера «Топорок» в преддверии 100-летия образования пограничных войск.

Памятник представляет собой скульптурную группу, состоящую из пограничника с собакой, моряка с биноклем и пограничного знака. Изготовил его местный скульптор по индивидуальному эскизу из композитного бетона со специальными присадками, учитывающими влажный морской климат.

Общая высота памятника составляет порядка 5 метров. Устанавливают его по инициативе первичной ветеранской организации пограничников Геленджика. В день открытия памятника в Геленджике выступит Ансамбль песни и пляски Пограничного управления. Также всех участников мероприятия угостят солдатской кашей.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик