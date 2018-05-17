Митя Фомин и Александрос Тсопозидис поздравят Геленджик с открытием курортного сезона

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Певцы станут хэдлайнерами вечернего гала-концерта геленджикского Карнавала.

Всего участие в Карнавале-2018 примут более 1500 артистов из различных регионов России (Москвы, Ставропольского края, Ростовской области и других), а также зарубежья: на геленджикской сцене выступит народный ансамбль танца «На ростанях» из Витебска (Республика Беларусь) - города-побратима российского курорта.

Напомним, что в этом году Геленджик открывает курортный сезон 2 июня. Весь день жителей и гостей на набережной, площадях и в скверах будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы.

Зрители вечернего гала-концерта отправятся в путешествие по курортному сезону. Завершится Карнавал фейерверком над Геленджикской бухтой.

Добавим, что 10 июня праздничные мероприятия, посвященные открытию курортного сезона, пройдут в Кабардинке и Дивноморском, 11 июня – в Архипо-Осиповке, а 16 июня – в Бетте.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик