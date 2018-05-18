Минобороны России впервые проведет соревнования по киберспорту

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На базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» с 22 по 23 мая пройдёт финал конкурса по компьютерному спорту среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны «Стальная стена - 2018».

В конкурсе участвуют сборные команды довузовских образовательных учреждений военного ведомства, прошедшие в финал по результатам дистанционных отборочных этапов.

Финал конкурса состоит из четырёх этапов. На первом этапе «Стальная гонка» участники должны пройти полосу препятствий. Далее ребята посоревнуются в миниатюрном «Танковом биатлоне» (прохождение трассы радиоуправляемым танком на время). На третьем этапе необходимо будет показать свои знания в исторической викторине на тему Второй мировой войны. Финалом станет серия матчей плей-офф по игре «World of tanks» («Мир танков») среди команд-участниц.

Основной целью конкурса является патриотическое воспитание молодого поколения с использованием компьютерных технологий, которые направлены на формирование здоровой, физически и духовно совершенной, морально-стойкой личности.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации