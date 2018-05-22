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Пляжный сезон на курортах Кубани стартует 26 мая

Первыми в эти выходные его откроют Сочи и Туапсинский район.

Традиционно в ходе праздников гостей и жителей курортов ожидают выставки и тематические мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортсменов, розыгрыш призов и фейерверк.

На набережной реки Сочи состоится забег на короткую дистанцию, на площади перед Городским собранием – выставка-продажа сезонных цветов, флористических композиций, комнатных и садовых растений, а в парке «Черешневый сад» для детей будут организованы мастер-классы и розыгрыш призов.

Спортивно-развлекательная программа пройдет на площади Флага, на площадях перед Органным залом, Художественным музеем и библиотеки имени А.С. Пушкина. Вечером в арт-галерее «Форт» туристы смогут стать участниками исторического события – открытия указательного знака «Нулевой километр». Также на площади перед концертным залом «Фестивальный» состоятся показ коллекций сочинских модельеров, светодиодное шоу и выступление кавер-группы «Москва-Луна».

В день открытия летнего сезона в Туапсинском районе, которое приурочено и к 98-летию образования района, гостей и жителей курорта ждут выставки художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного творчества, экспозиция ретро-автомобилей, соревнования по стритболу и «Веселые старты», баттлы официантов и барменов, сообщили в региональном минкурортов.

Напомним, что в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе открытие пляжного сезона пройдет в начале лета и будет приурочено к проведению туристического фестиваля «Античное наследие России».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Анонс событий

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