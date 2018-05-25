День пограничников в городе-герое Новороссийске

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Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информирует об организации движения транспорта в городе Новороссийске в День Пограничника 28 мая 2018 года.

С 9.00 до 11.00 28 мая 2018 года будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Советов на участке от улиц Кутузовская до улицы Новороссийской республики (четная сторона).

Уважаемые участники дорожного движения, заблаговременно выбирайте альтернативные маршруты передвижения. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску