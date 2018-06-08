Вслед за Геленджиком курортный сезон откроют в селах муниципалитета

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10 июня праздничные мероприятия пройдут в Кабардинке и Дивноморском, 11 июня – в Архипо-Осиповке, а 16 июня – в хуторе Бетта.

В Кабардинке большой гала-концерт с участием местных коллективов и приглашенных, таких как ансамбль «Космо», вокальная группа «Друзья», театр живых скульптур из Краснодара и других начнется в 20.00 на Центральной площади села. Также в Кабардинке выступит Александрос Тсопозидис.

В Дивноморском с 9 утра на центральной набережной развернется праздничная ярмарка. В течение дня на различных площадках пройдут спортивные соревнования, интерактивные и творческие программы. В 18.00 в центре села начнется концерт духового оркестра «Прэсто», а в 20.30 – большой гала-концерт с участием коллективов из города Краснодар.

11 июня в 9.30 на набережной Архипо-Осиповки пройдет детский карнавал, а в 19.30 на набережной вблизи санатория «Вулан» состоится торжественная церемония открытия пляжного сезона «Здравствуй, новый курортный сезон!» с участием группы «Белый орел».

В хуторе Бетта 16 июня с 17.00 до 19.00 на аллее, ведущей к набережной, пройдет игровая программа для детей. Гала-концерт начнется в 20.00 на площадке между детским садом «Теремок» и спортивной площадкой. Завершатся праздничные мероприятия во всех сельских округах яркими салютами.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик