Тысячи свечей зажгут в Геленджике

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В ночь с 21 на 22 июня в городе пройдет традиционная мемориальная акция «Свеча памяти».

Построение колонны, которая проследует по набережной курорта от Центральной площади до памятника Воину-победителю, начнется 21 июня в 22.30 у здания администрации города. Каждому участнику акции организаторы выдадут по свече, которая является символом вечной памяти о миллионах солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

У памятника Воину-победителю участники акции почтут память павших в годы Великой Отечественной войны.

В Кабардинке мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, пройдет на Центральной площади села. Начнется оно 21 июня в 22.00. В Архипо-Осиповке гражданская акция состоится на площади у местного Дома культуры. Начало в 22.00.

Также памятные мероприятия запланированы в селе Пшада и поселке Светлый. Начнутся они в 21.00 и 22.00 соответственно. На следующий день, 22 июня, в 9.45 в Геленджике у памятника Воину-победителю состоится митинг-реквием. В 10.00 геленджичане и гости курорта присоединятся ко Всекубанской минуте молчания.

Приглашаем всех неравнодушных граждан почтить память о трагических событиях 1941 года и вспомнить тех, кто встал на защиту страны.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик