Возвращение легендарного автофестиваля!

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Автомобильный фестиваль "Автожара 2018" состоится 01 июля 2018 в городе Усть-Лабинск на автодроме СТК "Пилот". На одной площадке соберутся представители различных автомобильных автоспортивных направлений для участия в соревнованиях в различных дисциплинах.

Данный фестиваль зародился в 2011 году. Тогда он завоевал сердца многих поклонников автомобильной культуры. В 2012 году он был проведен повторно, после чего организаторами была взята продолжительная пауза.

Команда ООО «ТОПДРАЙВ» совместно с «Zone of Racers – Club» и компанией «R2V» решили возродить этот именитый автофестиваль.

Организаторы хотят показать молодежи вектор развития данных направлений, чтобы прекратить хулиганство на дорогах общего пользования. В рамках кубка по дрифту Drift Battle Series стритрейсеров с улицы призывают приехать на трек и выступить наравне с профессиональными пилотами, набраться у них опыта. Представители «R2V» стоят у истоков автозвуковой дисциплины юга России и не по наслышке знают как нужно собирать автомобиль и что для этого нужно, показывая на своем примере это современной молодежи. Zone of Racers – Club продвигают автомобильную культуру собирая любителей автотюнинга на различных площадках и привлекают различных известных в этих кругах спортсменов показать и рассказать как нужно строить автомобили в своих дисциплинах.

На площадке будут проводиться тематические конкурсы с подарками от партнеров мероприятия.

В конце гоночного дня любой зритель старше 12 лет сможет промчаться на дрифт-такси!

Вас ждёт море позитива, красивые и громкие автомобили, прекрасные девушки и отличное настроение! Не пропустите! Будет жарко!

Дата: 01 июля 2018 года. Время: 12:00 – 20:00. Место: СТК "Пилот" г. Усть-Лабинск.