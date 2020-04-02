Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что регион нашел варианты финансирования жизнедеятельности в условиях самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

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"Мы сейчас думаем и рассматриваем варианты - откуда нам, с каких статей перебрасывать средства для того, чтобы мы могли обеспечить эту бесперебойную работу.

Мы уже нашли варианты, конечно, чем-то нам придется поступиться, от чего-то отказаться, но приоритеты первого порядка - здоровье, безопасность наших граждан", - добавил Артамонов.