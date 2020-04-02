Названы варианты для переноса переписи населения России 

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Возможный перенос переписи населения России на 2021 год, о котором задумались в Росстате, может произойти по "современному" или "историческому" сценарию. О возможных датах проведения переписи рассказал радио Sputnik профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук Александр Синельников.

Возможность переноса Всероссийской переписи населения рассматривают в Росстате из-за пандемии коронавируса. В ведомстве сообщили, что вместо октября 2020 года процедура может пройти в 2021 году.

В Росстате не назвали точный месяц, и это наводит на мысль о двух вариантах развития событий, рассказал социолог Александр Синельников в интервью радио Sputnik.

"Перепись 2020 года намечалась на октябрь. В просьбе Росстата не указано, в каком месяце 2021 года они хотят провести перепись. Они могу отложить только на 3 месяца и проведут ее в январе или будут ждать осени 2021 года. Я не думаю, что такой перенос может отразиться отрицательно на качестве переписи и на то, насколько полно она охватит население", - заключил социолог.

Проводить перепись зимой - это исторически сценарий, напомнил Александр Синельников. С другой стороны, социолог в интервью радио Sputnik указал на то, что осенняя перепись - это более современный вариант.

"Каждый раз переписи проводят в такое время, когда миграционная подвижность населения минимальна. Это не должен быть сезон отпусков или сезон сдачи экзаменов. Перепись проводят тогда, когда большинство людей находится по месту постоянного проживания. С конца 19 века у нас переписи проводились зимой. В 2002 и 2010 годах она проводилась в октябре, поскольку в этот месяц люди мало передвигаются", - рассказал социолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/