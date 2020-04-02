МВД по Краснодарскому краю сообщает!

Данная информация является недостоверной.

Подворового и поквартирного обхода в целях проведения обследования населения, тестов и прививок от вирусной инфекции, сотрудники Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, полиции или медицинских служб не проводят.

Полиция предупреждает!

Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, в соответствии со статьей 13.15 КоАП Российской Федерации (часть 9), предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

С уважением, Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю