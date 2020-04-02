/COVID-19/

МВД по Краснодарскому краю сообщает!

Данная информация является недостоверной.

 

Подворового и поквартирного обхода в целях проведения обследования населения, тестов и прививок от вирусной инфекции, сотрудники Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, полиции или медицинских служб не проводят.

Полиция предупреждает!

Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, в соответствии со статьей 13.15 КоАП Российской Федерации (часть 9), предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

С уважением, Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

 

Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / COVID-19

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