"Сильна инерция". Эксперт об отношениях России и США на фоне пандемии

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение о том, может ли взаимная помощь в условиях пандемии изменить отношения двух стран.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, назвав российскую помощь "красивым жестом Путина".

"Это был очень красивый жест со стороны президента Путина. Я сказал, что приму ее (помощь). Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день", – цитирует слова Трампа РИА Новости.

В среду в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 ("Руслан") с грузом из России – на борту были оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин исходил из того, что, "когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью". Он также отметил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, поскольку ни одна страна не может эффективно делать это в одиночку.

Комментируя в эфире радио Sputnik заявление Трампа, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, может ли пандемия кардинально изменить отношения между нашими странами.

"Трамп пытается своими заявлениями, довольно доброжелательными, показать самостоятельность своей политики, которую его оппоненты не дают ему реализовать. Однако рассчитывать на то, что международные отношения кардинальным образом изменятся на фоне коронавируса и что определенные геополитические силы прекратят реализовывать свои прежние планы, так быстро, наверное, не стоит. Эти планы вынашивались многие годы, обрастали подробностями, сценариями, и так быстро от них отказаться вряд ли кто-то сможет – сильна инерция", – сказал Игорь Шатров.

Однако, по его мнению, со временем все может измениться.

"Чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем чаще в мире будут звучать другие сценарии, будут появляться другие идеи, высокие умы начнут искать причины происходящего в несовершенстве нынешней политической и экономической системы", – считает Игорь Шатров.

Согласно последним данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло до 900 306, скончались 45 693 человека. Вспышка COVID-19 зафиксирована в более чем 200 странах.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/