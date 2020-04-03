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 В Башкирии рассказали, что такое "демократизация самоизоляции" 

Под "демократизацией самоизоляции", о которой рассказал глава Башкирии Радий Хабибов, может скрываться попытка властей частично запустить производства и позволить некоторым людям работать. Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik председатель Союза медицинского сообщества "Медицинская палата Республики  Башкортостан" Дамира Сабирзянова.  

 

Ранее глава Бакширии Радий Хабибов продлил режим самоизоляции еще на одну неделю, а также заявил, что властям надо подумать, как "демократизировать" режим самоизоляции. Что может скрываться за этими словами, рассказала Дамира Сабирзянова. 

"Надо сделать так, чтобы производства работали. Это должен быть какой-то закрытый режим или что-то такое. И сельское хозяйство как-то должно работать. Если сейчас мы ничего не посеем, то, что мы пожмем осенью? Надо какие-то меры принять, чтобы сельское хозяйство заработало", - рассказала Сабирзянова. 

Владимир Путин ранее продлил в стране оплачиваемые выходные дни до 30 апреля. Также президент наделил глав регионов правом самостоятельно решать, насколько суровые или наоборот демократичные ограничения вводить в субъектах Федерации в связи с угрозой коронавируса.  

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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