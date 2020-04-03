Курьеров предложили сделать неприкосновенными  

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Обеспечение людей продуктами с помощью доставки - это стратегическая задача, с которой Россия справится, если наделит курьеров неприкосновенностью. Такой способ решения проблемы частых задержаний курьеров на улице за несоблюдение карантина предложил в интервью радио Sputnik председатель комитета по экономике общероссийской общественной организации "Опора России" Алексей Каневский.

"Нужно внимательно посмотреть на деятельность всех компаний, которые занимаются доставкой, и выдать им железобетонное разрешение на работу. Если нужны списки, то компании могут эти списки в электронном виде подать в органы государственной власти. Компании, которые подадут такие списки, должны получить документы для своих курьеров, чтобы сделать их неприкосновенными", - считает Каневский.

О проблемах, с которым столкнулись курьеры в России, ранее сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По их данным, региональные власти останавливают курьеров и заставляют закрывать пункты выдачи заказов. Ассоциация получила более 2 тысяч обращений о создании помех для работы курьеров только за последние несколько дней.

В "Опоре России" считают, что ограничивать работу курьеров во время пандемии коронавируса - это недопустимая ситуация. Алексей Каневский в интервью радио Sputnik уточнил, что если власти хотят, чтобы люди сидели дома, то их надо обеспечить возможность получить необходимые товары.

"Есть уже случаи, что заказы, сделанные в онлайне, могут быть обеспечены чуть ли не через месяц после заказа. Это недопустимая ситуация, если мы хотим, чтобы люди сидели по домам. Обеспечить всех россиян возможностью через службы доставки оперативно получать необходимое — это стратегический момент", - рассказал Каневский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/