Автоюрист объяснил, будут ли штрафы за передвижение на машине

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Штрафы за передвижение на автомобиле будут зависеть от того, как нормативно-правовые акты о соблюдении режима самоизоляции разъяснят сотрудникам ГИБДД, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.

Например, в Москве есть указ, который обязывает граждан не покидать жилища, но передвижение на автомобиле не запрещено. А напрямую покинуть жилище на автомобиле в принципе невозможно, отметил автоюрист.

Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч за то, что он перепарковал машину. Это первый штраф в России по новому закону о нарушении самоизоляции.

Напомним, Владимир Путин в новом обращении к нации продлил режим "нерабочих дней" из-за коронавируса до 30 апреля. Губернаторы и главы субъектов вправе самостоятельно определять меры по борьбе с пандемией в своих регионах.

"Законы приняты в жуткой спешке, они породили полное непонимание. Например, в кодексе города Москвы есть поправка, которая предусматривает наказание за нарушение нормативно-правовых актов города Москвы, совершенное с использованием транспортного средства. Также есть указ мэра от 2 апреля, который обязывает граждан не покидать свои жилища. При этом передвижение на автомобиле не запрещено. Думаю, что покинуть жилище с помощью автомобиля в принципе невозможно, мы покидаем его с помощью ног. Поэтому норма о нарушении нормативных актов с использованием автомобиля описывает нарушения, которые невозможно совершить", – считает Сергей Радько.

Пока непонятно, как новые указы будут применяться на практике, лучше ездить недалеко и изредка, советует автоюрист.

"Если для рядового сотрудника ДПС доведены такие же противоречивые разъяснения, как он поступит, непонятно. Пока нет понимания, как называть, за что именно и наказывать ли вообще", – считает Сергей Радько.

Поправки в законодательство, предусматривающие штрафы от 15 до 40 тысяч рублей за нарушение санитарных правил в период действия ограничительных мер, подписал президент 1 апреля.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/