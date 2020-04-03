Ответы на вопросы

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В Краснодарском крае на время карантина ввели пропускную систему для транспорта. Всего предусмотрено два вида пропусков: для перемещения по территории региона и для поездок по городу автотранспорта, задействованного в производственных процессах предприятий Новороссийска. Спецпропуска смогут получить только те предприятия, которые внесены в Перечень, составленный на основании Постановления главы Новороссийска № 1676 от 01.04.2020 года. Текст Постановления размещен на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск https://admnvrsk.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii/normativnye-pravovye-akty/postanovlenija/postanovlenie-1676-ot-01-04-2020-o-vnesenii-dopolneniy-v-perechen-organizatsiy-individualnykh-predpr/

И опубликовать в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».

Для получения спецпропуска ,позволяющего осуществлять перемещения по территории края. (красного цвета) руководители предприятий, внесенных в Перечень, подают заявку на электронный адрес: zayavkikarantin2020@mail.ru .

Для получения пропуска, позволяющего передвигаться по территории города Новороссийска (зелёного цвета), руководство организаций, предприятий, частные предприниматели, внесенные в Перечень , подают заявку на электронный адрес: perevozkinvr@mail.ru.

Для передвижения сотрудников, работников, служащих введены пропуска двух видов:

Спецпропуск красного цвета позволит осуществлять перемещение по территории Краснодарского края.

Спецпропуск зеленого цвета позволит осуществлять перемещения по территории Муниципального образования города Новороссийск.

Пропуска для сотрудников можно оформить, направив заявку на электронный адрес:01.04.2020nov@mail.ru

Образец заявки размещен на сайте администрации г. Новороссийска.

https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02042020124112-64315/

Для руководителей:

После проверки, относится ли организация к тем сферам деятельности, которые опубликованы в Перечне, необходимо распечатать форму пропуска на каждого сотрудника, которому необходимо быть на рабочем месте, отдельно . Поставить на пропуск личную подпись руководителя организации и печать. Вести реестр таких пропусков, выданных работникам. Количество пропусков определяется руководителем организации. Запрещено выдавать такой пропуск третьим лицам. Данные о выданных пропусках будут сверяться со списком работников во время проверок в период, пока действуют ограничения.

Гражданам запрещается покидать места проживания, кроме:

— случаев неотложной медпомощи или прямой угрозы жизни;

— выхода из дома на работу, если она связана с передвижением по городу;

— ухода за недееспособными гражданами, или гражданами, которые нуждаются в постоянном уходе из-за болезни;

— осуществления деятельности, которая связана с передвижением по территории Краснодарского края;

— походов в магазин или доставки товаров первой необходимости пенсионерам, в том числе лекарственных;

— выноса мусора;

— выгула домашних животных, в случае, если маршрут прогулки не будет превышать 100 м от дома.

— транзитное движение грузового транспорта по территориям населенных пунктов края, за исключением тех случаев, когда проезд к месту назначения невозможен в силу отсутствия объездных дорог.

— передвижение на личном транспорте, за исключением вышеуказанных пунктов.

Эти меры не распространяются на работников госорганов, членов специальных групп по надзору за исполнением карантина.

Медицинские маски и перчатки нужно надевать при каждом выходе из дома

Чтобы сходить к маломобильному родственнику, нужно иметь при себе документы из этого перечня:

— ксерокопию или фото его паспорта;

— ксерокопию или фото пенсионного удостоверения;

— любой документ, подтверждающий диагноз или инвалидность человека.

В противном случае полицейские будут вправе остановить гражданина и развернуть его домой.

Оказать помощь маломобильным родственникам можно, обратившись по горячим телефонам и прибегнув к помощи волонтеров.

Единая федеральная линия по приему обращений от людей старшего возраста и маломобильных граждан — 8(800) 200-34-11.

Краевая горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам — 8(800) 200-74-37.

Центр помощи гражданам: 8918 431-02-78.

Не имеющим регистрации по месту пребывания, иметь на руках договор аренды, где прописаны сроки действия договора и контактные данные собственника жилья.

Прибывшим из-за рубежа гражданам в течение 14 дней необъодимо оставаться в квартире в одиночестве, Если возможности самоизолироваться нет, то вас поместят в пункт обсервации. На десятый день домашнего карантина или нахождения в обсервации будет сделан первый экспресс-тест на коронавирус. Такие же правила действуют для тех, кто контактировал с заболевавшими COVID-19. Две недели самоизоляции расцениваются как больничный, он оплачивается согласно статьям Трудового кодекса РФ .Лист трудоспособности заполняется дистанционно через портал госуслуг. К нему нужно приложить фотографию загранпаспорта или посадочный билет, можно вызвать на дом врача. Точно так же можно оформить документ для родственника или сожителя.

От 15 тыс. — до 1 млн. рублей: в России увеличили штрафы за нарушение карантина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, утверждающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Речь идет о нарушении карантина здоровыми людьми. Согласно документу, если человек нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Для должностных лиц установлен штраф от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юрлица — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Для юридических лиц — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушение карантина повлекло причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер штрафа составит

для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей,

для должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от года до 3 лет.

Для предпринимателей, работающих без создания юрлица — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Владимир Путин 1 апреля подписал закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина больными коронавирусом людьми. В соответствии с законом, если несоблюдение заболевшим гражданином карантинных предписаний повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде

принудительных работ на срок до 5 лет,

либо лишения свободы до 7 лет.