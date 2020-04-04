COVID-19 привлек внимание россиян к новому виду досуга

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В период самоизоляции из-за коронавируса у россиян вместе со свободным временем появилась возможность открыть для себя новые виды досуга. Какие именно, рассказал радио Sputnik независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

В целях борьбы с распространением коронавируса населению России предписано находиться дома. У людей появилось много свободного времени и как следствие – потребность чем-то заполнить свой досуг. В эти дни отмечен небывалый рост посещений онлайн-кинотеатров и стриминговых площадок, а также увеличение числа россиян, играющих в компьютерные игры.

Последнее стало своего рода откровением, поскольку у нас в стране все еще распространен стереотип, что "взрослые не должны играть в игрушки", считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Нынешняя ситуация, по его словам, может разрушить этот стереотип и сделать компьютерные игры менее маргинальным видом досуга.

"Вся эта ненормальная ситуация с коронавирусом вызвала рост цифр по числу играющих. Это лишний раз говорит о том, что игры стали массовым искусством. Воспринимать их с позиции предыдущего поколения и говорить, что эти игрушки воспитывают в наших детях злость, уже нельзя. Компьютерные игры – это одна из форм искусства. Игры есть злые и жестокие, но и фильмы тоже. Вы же не станете показывать фильмы Тарантино ребенку десяти лет? Как и кино, игры есть не только жестокие, но и детские, и даже образовательные", – сказал Александр Кузьменко в интервью радио Sputnik.

После окончания периода самоизоляции люди выйдут на работу, и времени на игры у них может уже не остаться. Другое дело, что за время пандемии может быть навсегда разрушен стереотип о "невзрослых игрушках", отметил Александр Кузьменко.

"Игры – это способ досуга, когда у людей время на досуг значительно уменьшится, то есть люди начнут ездить на работу, а не сидеть дома, то количество играющих уменьшится. Но сейчас очень благоприятный период для погружения в игры людей, которое раньше ими не интересовались. Естественно, будет увеличение аудитории компьютерных игр, но не в два раза. Люди, которые раньше были за пределами статистики, благодаря этому коронавирусу заинтересуются играми", – считает независимый эксперт по видеоиграм.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/