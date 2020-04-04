Дети-партизаны против вируса. Чем занять ребенка, пока все дома

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Детям режим самоизоляции дается труднее, чем взрослым. Главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева в интервью радио Sputnik дала рекомендации, чем заняться с ребенком, пока нет возможности выходить из дома.

Дети по своей природе более подвижны и энергичны, чем взрослые, поэтому самоизоляцию им переносить труднее. Вынужденную нехватку двигательной активности в какой-то степени компенсирует физкультурная зарядка, а от недостатка эмоциональных впечатлений спасут совместные занятия и игры со старшими, отметила в интервью радио Sputnik главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, член союза писателей Ирина Медведева.

По ее словам, пока вся семья дома, нужно воспользоваться моментом, чтобы улучшить контакт с детьми: соответственно их возрасту устраивать совместные представления, играть в настольные игры, вместе изготавливать поделки. Игровые электронные гаджеты лучше отложить, сейчас – подходящий момент, чтобы приучить ребенка к чтению, уверена главный научный сотрудник Института детства.

"Очень многое в этих обстоятельствах такого добровольного "домашнего ареста" зависит от возраста и от характера ребенка, от того, один ребенок, или их несколько. Если их хотя бы два, они могут играть друг с другом, занимать себя сами. Если ребенок один и еще маленький, хорошо именно в это время приучить его к чтению, в зависимости от возраста стараться научить его читать самого или читать ему вслух. Хорошо при этом иллюстрировать чтение, создать свой маленький кукольный театр", – порекомендовала Ирина Медведева.

Очень важно, чтобы ребенок не бездельничал целыми днями.

"Скука боится режима. Надо, чтобы ребенок помогал по хозяйству, делал зарядку, если он уже школьник – учил уроки. Все – по расписанию. Можно даже написать расписание крупными буквами и куда-то повесить", – сказала Ирина Медведева.

С маленькими детьми обязательно нужно играть. Например, можно устроить игру-войну с вирусом, детям это будет интересно.

"Можно создать домашний штаб или партизанский отряд по борьбе с вирусом. Стоит называть его не коронавирусом, а как-то более уничижительно, и объяснить, что он больше всего боится дисциплины, чистоты и порядка, поэтому надо с ним бороться этими средствами. И каждый вечер сообщать итоги борьбы", – посоветовала главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/