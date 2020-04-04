Голикова назвала тройку регионов с наибольшим числом случаев COVID-19

/COVID-19/

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что на первом месте по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения является Москва, на втором — Коми, на третьем — Бурятия.

«За последние сутки в Российской Федерации зарегистрированы 4 тысячи 149 случаев. Должна сказать, что лидерами у нас являются Москва, причем, я хочу сказать, что мы считаем лидером не исходя из количества абсолютного, мы считаем исходя из количества граждан, которые приводятся на 100 тысяч населения. Это важно для понимания, поскольку распространение считается именно по этому показателю, а не по показателю абсолютно заболевших», — сказала Голикова.

Вице-премьер в ходе брифинга также отметила, что в число лидеров также вошли Московская область, Республика Калмыкия, Калиниградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. В России действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. В России, по данным Роспотребнадзора, остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на заболевание.

Источник: https://www.pnp.ru/social/golikova-nazvala-troyku-regionov-s-naibolshim-chislom-sluchaev-covid-19.html