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Роспотребнадзор проведет исследование на число россиян, которые уже получили иммунитет к коронавирусу, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее данным, на следующей неделе будет зарегистрирована (https://www.znak.com/2020-04-05/rossiyan_proveryat_na_immunitet_k_koronavirusu) тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу. Она произведена государственным научным центром «Вектор».

 

«Уже запланировано и разработано популяционное исследование, надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — отметила Попова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к коронавирусу возможно будет примерно через десять дней после начала проведения исследований.

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Категория: Новости / COVID-19

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