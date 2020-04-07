Врач рассказал, как защититься от вируса после улицы

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Для дополнительной гарантии, что вирус не сохранится на внешних поверхностях, после выхода на улицу можно постирать и прогладить одежду, а также помыть обувь, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от КПРФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В МЧС советуют после прогулки поменять одежду, вымыть обувь, промыть нос и горло. Также лучше положить медицинскую маску и перчатки в отдельный целлофановый пакет.

"Научных исследований на эту тему еще нет, но, исходя из здравого смысла, на обуви могут остаться частицы, содержащие вирус. Точно так же и на одежде, особенно, если одежда гладкая, возможность последующего распространения более велика. Можно простирать одежду в агрессивных химических средствах для стирания, тогда вирус погибнет. Можно прогладить одежду, как делают с многоразовыми масками – их стирают и проглаживают горячим утюгом в качестве обеззараживающего эффекта. Обувь можно помыть. Это оправдано, особенно если вы посещаете какие-то медицинские учреждения, где возможен контакт с вирусом", – считает Алексей Куринный.

В качестве общей гигиенической процедуры вполне можно рекомендовать душ, добавил кандидат медицинских наук. По его словам, все врачи, когда выходят из инфекционных боксов, кроме соответствующей обработки, принимают душ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/