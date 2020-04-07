Подпольные ноготочки? Рассказываем о последствиях

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Россияне стали игнорировать правила самоизоляции ради услуг мастеров маникюра и парикмахеров. Об этом рассказала радио Sputnik аналитик индустрии красоты Елена Москвичева. По ее словам, желание россиян выглядеть красиво в условиях пандемии коронавируса иногда доходит до абсурда.

"В интернете есть фотожабы, на которых мастер маникюра прячется дома, а к ней в окно стучатся люди в противогазах и кричать: "Мы не были в Италии, а ногтям уже 4 недели. Наташа, возьми нас на ноготочки". Я сама проклинала самоизоляцию, когда делала маникюр. Однако, вопрос о том, могут ли работать мастера маникюра и парикмахеры, решается однозначно. Оказывать бытовые услуги запрещено", - рассказала аналитик индустрии красоты.

Елена Москвичева рассказала о своем наблюдении, которое показало, что во время самоизоляции сильно возрос спрос на специалистов, которые работают дома. Они или приезжают к вам и делают маникюр, или вы приезжаете к ним домой за той же услугой. Как рассказала радио Sputnik аналитик индустрии красоты, у такого способа обойти запрет на работу салонов красоты есть неприятные последствия.

"Стало понятно, что нашего гражданина не запугаешь никаким коронавирусом, и он старается во время карантина оббежать всех тех, кто может оказывать услуги. Поэтому, тем мастерам, которые ходят по домам или к себе приглашают клиентов, надо еще раз напомнить о штрафе до 30 тысяч рублей, и напомнить о том, что они сами могут заразиться коронавирусом. Также, если они передадут эту инфекцию дальше, то сейчас Государственная дума рассматривает вопрос об уголовной ответственности для тех, кто заразил коронавирусом другого человека", - рассказала Елена Москвичева.

В России с конца марта действует ряд ограничений из-за пандемии коронавируса. В каждом регионе страны они различаются, но общая суть сводиться к тому, что работать в условиях самоизоляции могут только жизненно необходимые предприятия. Солоны красоты к таковым не относятся.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/