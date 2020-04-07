Мошенники похищают деньги под прикрытием коронавируса

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Тема коронавируса – одно из наиболее мощных информационное оружий, потому что мошенники действуют через страх, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель департамента информационных войн в Лаборатории Перспективных Разработок Игорь Нежданов.

Центробанк предупредил о новом виде мошенничества на фоне пандемии коронавируса COVID-19: злоумышленники обещают предоставить отсрочку по кредитам, выплату компенсаций или возврат денег за авиабилеты. Для этого они просят данные банковских карт, а после снимают с них все средства.

"Люди боятся коронавируса в силу недостаточной информированности, отсутствия своевременной социальной информации, в результате начинается порождение разнообразных домыслов и слухов. На этой почве мошенники начинают манипулировать людьми с целью выманивания денег. Противодействовать этому надо сразу по нескольким направлениям – непрерывно давать официальную четкую информацию, научить наших правоохранителей противодействовать таким вещам в интернете и повышать технологическую грамотность граждан. Сейчас в интернете возможна безнаказанность, этим и пользуются мошенники", – считает Игорь Нежданов.

Эксперт рассказал, кто наиболее подвержен атакам со стороны мошенников.

"Первая группа – наиболее эмоционально зависимые люди, которые полагаются в своих решениях именно на эмоции, а не на рассудок. Вторая группа – пожилые люди, потому что они привыкли верить подаваемой им информации. Скорее всего, еще одна категория – совсем молоды люди, которые ищут яркие инфоповоды", – считает Игорь Нежданов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/