Бизнес Новороссийска помогает вести борьбу с коронавирусом

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Новороссийская станция скорой помощи получила в дар жизненно важное медицинское оборудование - портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Такую помощь медучреждению оказал контейнерный терминал «НУТЭП». Пополнение материальной базы стало важным событием для новороссийских медиков.

Известно, что при коронавирусе идет сильнейшее поражение легких. ИВЛ помогает обеспечить больному дыхательную поддержку и легче пережить критический момент заболевания.

Главный врач МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Вадим Гажев отметил, что сегодня каждая карета «скорой» в Новороссийске оборудована аппаратами ИВЛ. Однако полученный в дар комплекс относится к более современному классу, его возможности позволяют оказывать реабилитационную помощь быстрее и эффективнее.

Терминал «НУТЭП», входящий в группу компаний «Дело», не просто является градообразующим предприятием города Новороссийска, но и берет на себя большую социальную ответственность, проявляя заботу о здоровье и благополучии жителей. Подобная гуманитарная помощь оказывалась руководством компании и раньше.

Руку помощи в борьбе с опасным недугом сегодня готовы протянуть и другие предприятия Новороссийска. Сейчас ведутся переговоры с руководством Каспийского трубопроводного консорциума. Данная организация всегда с готовностью откликается на нужды города. А на днях фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» приобрел для новороссийской инфекционной больницы № 3 сразу два комплекса ИВЛ. Кроме того городская больница № 2, расположенная в Абрау-Дюрсо, получила необходимые дезинфицирующие средства и одноразовую защитную одежду для персонала.

- Такая благотворительная инициатива частных лиц как никогда важна для города. Это поможет быстрее остановить распространение коронавирусной инфекции в нашем городе и не допустить возникновения новых случаев заражения. Только совместное и всестороннее участие поможет добиться этого, - подчеркнула заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г.Новороссийск