Николай Гриценко: «Законодатели края на внеочередной сессии 9 апреля обеспечат меры по социальной защите семей с детьми»

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«Единая Россия» совместно с Правительством России обеспечит правовой механизм для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Это тема стала ключевой на онлайн-совещании секретаря Генсовета Партии Андрея Турчака с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым и заместителем министра Ольгой Баталиной, в котором также приняли участие все регионы. Краснодарский край представляли руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании края, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, секретарь регионального отделения Партии, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, член фракции Партии в ЗСК Николай Петропавловский.

В сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь – семьям с детьми.

Для этого Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года.

«Необходимые федеральные законы, постановления Правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело – за региональными властями», – сказал Андрей Турчак.

По словам лидера кубанских единороссов Николая Гриценко, региональное отделение Партии и фракция «Единой России» в Законодательном Собрании возьмут под особый контроль исполнение поручений Президента, ускорят законодательную работу, чтобы все выплаты дошли до людей вовремя и в полном объеме.

«Новые вызовы побуждают нас всех мобилизоваться на конструктивные и конкретные меры по защите наиболее уязвимых категорий населения», ? сказал Николай Гриценко.