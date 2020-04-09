УФСИН России по Краснодарскому краю сообщает

/COVID-19/

Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что в СИЗО-1 якобы находится заключенный с признаками заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности.

На сегодняшний день в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Лицам, поступающим в следственные изоляторы, специалистами медицинской службы УИС проводится углубленный медицинский осмотр, собирается актуальный эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами.

Во всех учреждениях территориального органа, в том числе СИЗО-1, имеется в достаточном количестве медицинский персонал как для оказания стационарной, так и амбулаторно-поликлинической помощи. В необходимом объеме запасены лекарственные препараты в медицинских частях и аптеках учреждений. Организовано круглосуточное дежурство медицинских работников.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю