Коронавирус подтолкнул цифровизацию России и позволил стране сэкономить

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Самоизоляция россиян и пандемия коронавируса положительно скажутся на процессе цифровизации России. Первым примером этого профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ и Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов назвал решением Мишустина по безработным. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг 9 апреля упростил процедуру регистрации безработных на бирже труда. Теперь до конца 2020 года это можно будет сделать онлайн через портал "Работа в России". Александр Сафонов назвал такое решение выгодным со всех сторон.

"Россия пытается идти по пути цифровизации. Если эти технологии помогут в дальнейшем обеспечить ситуацию, при которой человеку не нужно будет ходить по инстанциям, то это сократит государственные расходы на службы занятости. Если это произойдет, то можно будет больше денег выделять в сторону выплаты пособий по безработице. В этом случае, мы получим только одни выгоды, тем паче, что проблема с безработицей, к сожалению, будет только усиливаться", - считает Александр Сафонов.

Проблема безработицы может встать особенно остро из-за начинающегося мирового экономического кризиса. Распространение коронавируса COVID-19 привело к тому, что до 30 апреля в России объявлены выходные дни с сохранением зарплаты. В краткосрочной перспективе это не проблема для предприятий, однако, если самоизоляция и прочие ограничения на работу затянутся, то многим фирмам придется объявить себя банкротами.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/