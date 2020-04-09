Сотрудники следственного управления СК России по Краснодарскому краю посетили ветеранов и пенсионеров, нуждающихся в помощи в период карантина из-за коронавирусной инфекции.

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Офицеры ведомства в условиях сложной эпидемиологической обстановки в крае с помощью представителей ветеранской организации получили сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и пенсионерах, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут выйти из своих домов для приобретения продуктов питания.

Представители Ейского, Кропоткинского, Павловского межрайонных следственных отделов с соблюдением необходимых правил безопасности приобрели и доставили ветеранам и пенсионерам необходимые в данное время продукты питания и предметы ухода.

В это сложное время в связи с существующей угрозы распространения коронавирусной инфекции следователи оказали помощь 13 ветеранам и пенсионерам. Пожилые люди сердечно поблагодарили представителей следственного управления за поддержку и внимание, отметив, что в этот непростой период данная помощь особо важна.

Сотрудники следственного управления по краю продолжат и впредь свою работу по оказанию помощи нуждающимся в ней гражданам, детям, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/