Социальную помощь получат сотни новороссийских семей

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В Новороссийске начали доставку продуктовых наборов социально незащищенным жителям. Это семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, семьи, находящиеся на социальном обслуживании как попавшие в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение.

Сотрудники Центра социального обслуживания при поддержке администрации города и волонтеров оказывают такую помощь адресно, разносят продукты по домам. Всего для нуждающихся граждан Новороссийска заготовлено 1240 наборов.

Продуктовую гуманитарную помощь организовал крупный ритейлер края – компания «Магнит». Торговая сеть запустила социальную программу #МагнитЗабота. В продуктовый набор попали продукты длительного хранения – крупы, консервы, а также непродовольственные товары первой необходимости.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск