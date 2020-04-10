Данные по коронавирусу на 10 апреля: штат Нью-Йорк обновил рекорд по смертям от COVID-19

/COVID-19/

В штате Нью-Йорк, который является эпицентром эпидемии в США, за сутки от коронавируса скончались 799 человек. За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось почти на 78 тысяч.

По данным на утро четверга, общее количество заболевших COVID-19 составляет 1 582 904 человек. Число погибших от инфекции за сутки увеличилось на 7 тысяч человек, всего с момента вспышки эпидемии умерло 94,8 тысячи человек.

Штаты в настоящий момент находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев и на втором после Италии по количеству смертей. Коронавирусом в стране болеют более 454 тысяч граждан. Как следует из данных Университета Джона Хопкинса (США), число смертей от COVID-19 в США превысило 16 тысяч.

Очередной антирекорд по смертям от вируса установлен в штате Нью-Йорк, который является эпицентром эпидемии в США - за сутки от коронавируса здесь скончались 799 человек.

На втором месте по общему числу выявленных случаев заражения после США, и по числу жертв после Италии, находится Испания. Здесь более 152 тысяч зараженных, зарегистрировано более 15 тысяч смертей от инфекции.

Рост смертности от коронавируса в Италии за последние 24 часа снова подскочил после двух дней падения – скончались 610 человек. В целом, Италия продолжает возглавлять список стран с большим количеством смертей от коронавируса – число жертв от COVID-19 составляет более 18 тысяч, заражены более 143 тысяч человек.

Инфекция также продолжает стремительно распространяться во Франции, Великобритании, а также Германии.

Количество инфицированных во Франции достигло отметки в 118 тысяч, скончались более 12 тысяч человек.

В Великобритании от COVID-19 умерли почти 8 тысяч человек, заражены более 65 тысяч.

В Германии число зараженных превысило 115 тысяч, умерли 2,4 тысячи больных.

Ситуация в России

Согласно статистике случаев заражения коронавирусом в России, общее число больных в стране составляет 10145 человек (из них – 6698 в Москве). От COVID-19 умерло 79 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Коронавирусом заражены уже более 1,5 миллиона человек на планете, скончались свыше 94 тысяч зараженных.

Источник: https://sputnik-ossetia.ru/amp/world/20200410/10400657/Dannye-po-koronavirusu-na-10-aprelya-shtat-Nyu-York-obnovil-rekord-po-smertyam-ot-COVID-19.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=sputnik-ossetia.ru&utm_term=1259974&utm_content=1