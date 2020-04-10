Врачи могут начинать лечение коронавируса до результатов тестирования

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Клиническая картина коронавирусной инфекции уже полноценно сложилась, поэтому врачам не обязательно ждать результаты теста, чтобы назначить лечение, рассказала в интервью радио Sputnik генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что врачи научились ставить диагноз "коронавирусная инфекция" еще до того, как готовы результаты анализов. Дело в том, что клиническая картина достаточно яркая.

"Клиническая картина любого вируса, практически всегда ясна и понятна. Клиническая картина коронавируса, наблюдаемая в последнее время, уже сложилась полноценно. И на самом деле можно, не дожидаясь результата теста на коронавирус, уже начинать лечить. Хотя, собственно, тактика лечения и рекомендации Минзlрава всегда были такие: если врач выслушивает пневмонию, наблюдает температуру – то назначается лечение быстро и четко", – сказала Людмила Лапа.

По ее словам, тактика лечения понятна – это антибактериальная терапия, противовирусная, противоотечная.

"Все, что помогает быстро купировать симптомы заболевания, и тогда человек выходит из этого состояния. И быстрее наступает выздоровление", – добавила врач.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/