В "Опоре России" назвали главный недостаток мер по спасению малого бизнеса

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Главным недостатком мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса в "Опоре России" назвали возможность получить исключительно кредит вместо прямой раздачи денег пострадавшему бизнесу.

Об этом рассказал член правления этой общественной организации Александр Паперно.

История в том, что денег пока не раздают, а дают в кредит. Да, наверно, им могут воспользоваться те, у кого и так все неплохо. Или кто-то возьмет этот кредит, чтобы чуть позже уйти в банкротство. Но, судя по опросам, порядка 70% бизнесменов не готовы брать кредит ни при каких условиях, поскольку в текущей ситуации неопределенности непонятно, как его возвращать", - рассказали в "Опоре России".

Из-за пандемии коронавируса правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки бизнеса, который пострадал больше всего. В первую очередь они направлены на малый и средний бизнес. Эксперты опасаются, что крупные компании могут начать маскироваться под малый бизнес, чтобы получить льготы во время кризиса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/