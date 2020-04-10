/COVID-19/

В "Опоре России" назвали главный недостаток мер по спасению малого бизнеса

Главным недостатком мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса в "Опоре России" назвали возможность получить исключительно кредит вместо прямой раздачи денег пострадавшему бизнесу.

Об этом рассказал член правления этой общественной организации Александр Паперно.

История в том, что денег пока не раздают, а дают в кредит. Да, наверно, им могут воспользоваться те, у кого и так все неплохо. Или кто-то возьмет этот кредит, чтобы чуть позже уйти в банкротство. Но, судя по опросам, порядка 70% бизнесменов не готовы брать кредит ни при каких условиях, поскольку в текущей ситуации неопределенности непонятно, как его возвращать", - рассказали в "Опоре России".

Из-за пандемии коронавируса правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки бизнеса, который пострадал больше всего. В первую очередь они направлены на малый и средний бизнес. Эксперты опасаются, что крупные компании могут начать маскироваться под малый бизнес, чтобы получить льготы во время кризиса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 16 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

Увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода

Депутат Новороссийской гордумы Георгий Середин запустил челлендж «Имя Героя»

Марат Хуснуллин провёл заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в Иркутской области

Сначала бунт, потом пожар. Что происходит в колонии №15 в Ангарске?

В Приморье снова заработали салоны красоты и парикмахерские