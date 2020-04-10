Адвокат оценила меры наказания за нарушение социальной дистанции

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Штраф за несоблюдение социальной дистанции – новая мера, которая толком не урегулирована.

Пока непонятно, как это будет сказываться на правах граждан, но в любом случае должна действовать презумпция невиновности, рассказала в интервью радио Sputnik адвокат, председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

Полицейские составили первый в России протокол за нарушение социальной дистанции. Протокол составлен в отношении подмосковного журналиста. Об этом сообщил СМИ адвокат правозащитной организации "Апология протеста" Леонид Соловьев.

"Есть указ, который необходимо соблюдать, этот указ прописывает правила поведения людей в тех или иных ситуациях. В том числе не приближаться ближе определенного расстояния. Если человек нарушил, его могли задержать до выяснения личности и составления протокола об административном правонарушении. К сожалению, правоохранительные органы пользуются большим доверием, чем граждане. Но в данном случае у лица, которое задержали, есть все права, чтобы защищать себя. Протокол, в том числе, подлежит обжалованию", рассказала Людмила Айвар.

Непонятно, как доказать, что вы не соблюдаете дистанцию, отметила адвокат.

"В магазине в очереди все двигаются рядом друг с другом, никто не ходит с рулеткой и не проверяет, соблюдаете ли вы правила. Получается, что задерживать можно всех и составлять протоколы. Должна действовать презумпция невиновности. Если не доказано обратное, человека не имеют права наказывать", считает Людмила Айвар.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/