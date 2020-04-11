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В Кремле назвали тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуацию с распространением коронавируса в Москве оценивают как тяжелую. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамблер
Он отметил, что столичные больницы работают в авральном режиме. Медцентры в условиях COVID-19 функционируют чрезвычайно напряженно, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что за сутки в Москве 1030 человек заразилось COVID-19. А по всей России подтверждены 1667 случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах страны. В Костроме скончалась пациентка с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает "Рамблер".

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Категория: Новости / COVID-19

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