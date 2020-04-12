Пандемия усиливается: в России растет число заболевших COVID

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В России коронавирус COVID-19 за прошедшие сутки в России диагностировали у 2180 человек, всего инфицированных в стране — 15 792 человек.

Умерло за минувшие сутки в России 24 человека, общее же количество жертв COVID составляет 132 человека. Лидером по числу заболевших остается Москва — за сутки их количество выросло на 1,3 тысячи человек и равняется 10 158 инфицированных. Умерло в столице 72 человека. В двух регионах России и вовсе нет коронавируса — это Республика Алтай и Чукотский автономный округ. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/community/44002934/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink