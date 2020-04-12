Стопкоронавирус: Продолжается развитие приложения

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Запущенное Минкомсвязью России в тестовом режиме мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» является платформенным решением, обеспечивающим предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением г. Москвы). Приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе Российской Федерации без отдельных решений региональных властей о его применении. Реализованное в настоящее время решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома.

В Москве же, которая первой в России столкнулась с коронавирусом, уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу. В ближайшее время с целью точного информирования о таком порядке работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус» появятся специальные уведомления.

Напоминаем, что в Москве утвержден порядок получения и использования цифровых пропусков. Соответствующий указ подписал Мэр Москвы Сергей Собянин. Пропуска начнут действовать в столице с 15 апреля 2020 года, а оформить их можно с 13 апреля. Цифровой пропуск будет обязателен для любого передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта. Получить такой цифровой пропуск можно тремя способами: онлайн на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377.

Обращаем внимание, что пропуск, полученный с помощью приложения «Госуслуги Стопкоронавирус», не является основанием для передвижения по городу Москве.

Разработанное Минкомсвязью России приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» интегрировано с единой системой идентификации и аутентификации Единого портала госуслуг и позволяет использовать уже имеющуюся учетную запись пользователя в этой системе. Пользователь в приложении может указать адрес фактического проживания и выбрать цель выхода из дома из списка. Далее в приложении формируется карточка «таймер пребывания на улице» с соответствующим QR-кодом. Владелец телефона может предъявить QR-код проверяющему, который с использованием на своем устройстве другого мобильного приложения «Ковид сканер» сможет получить соответствующую информацию о целях выхода из дома и прошедшем времени с момента оформления пользователем цели выхода из дома. При этом предполагается, что у пользователя приложения «Госуслуги Стопкоронавирус» есть в наличии с собой документы, удостоверяющие личность. Проверяющий сравнивает по этим документам личность гражданина с информацией, открываемой по QR-коду, в его приложении проверки.

По решению региона в приложении может использоваться только проверенная и подтвержденная учетная запись единой системы идентификации и аутентификации, которая содержит сведения, проверенные МВД России, чтобы обеспечить подтверждение личности пользователя приложения. Также оформить соответствующие пропуска по решению региона можно будет напрямую через Единый портал госуслуг.

Начиная с 13 апреля 2020 года с регионами, проявившими заинтересованность в использовании данного приложения, совместно будут определены необходимые условия его внедрения на конкретной территории и утверждены даты его запуска.

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России