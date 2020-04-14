Работу предприятий Новороссийска контролируют группы самоконтроля

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В Новороссийске сотрудники Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами проверяют соблюдение предпринимателями ограничительных мер, принятых на период действия карантина.

С начала рабочей недели мобильные группы самоконтроля выявили 93 предприятия, допустившие нарушение режима карантина. После проведенной беседы их владельцы согласились приостановить работу в добровольном порядке. На тех, кто не пожелал следовать предписаниям, составлены административные протоколы. По решению суда на срок от 10 до 30 суток приостановлена деятельность 12-ти предприятий. На рассмотрении суда находится еще порядка пяти материалов на нарушителей.

Напомним, за нарушение режима карантина предусмотрена ответственность. Для граждан сумма штрафа составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на три месяца. Максимальная санкция для организаций — 500 тыс. руб.

Источник: https://admnvrsk.ru/