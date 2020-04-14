Транспортные полицейские напоминают о мерах безопасности во время режима самоизоляции

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Сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями Администрации, Роспотребнадзора и железной дороги ежедневно проводят разъяснительные беседы с пассажирами, прибывающими в зону оперативного обслуживания подразделения. Необходимость соблюдения профилактических мер и самоизоляция - главное, что нужно соблюдать каждому человеку в сложившейся обстановке.

Так, на территории железнодорожных вокзалов станций Новороссийск и Тоннельная, пассажирам стражи правопорядка напомнили о различных ограничительных мерах, направленных на предупреждение распространения инфекции. Они распространяли листовки с правилами, которые позволят сохранить здоровье и не подвергнуть риску себя и окружающих. Кроме того, у граждан измерялась температура.

Сотрудники транспортной полиции отмечают, что большая часть пассажиров прислушивается к рекомендациям. Также стоит добавить, что количество горожан на территории вокзалов во время самоизоляции значительно уменьшилось.

Источник: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/