Как коронавирус повлияет на космические программы?

/COVID-19/

Генеральный директор НПО Лавочкина (входит в "Роскосмос") Владимир Колмыков рассказал в интервью РИА Новости, что запуск на Луну тяжелой российской посадочной станции "Луна-27" запланирован на август 2025 года.

Вокруг нее в будущем могут развернуть российскую лунную инфраструктуру. Эксперт космической отрасли Владимир Максимовский радио Sputnik предположил, на каких комических программах может сказаться пандемия коронавируса.

"Луна у нас стоит вовсе не из-за коронавируса, и уже давно. Если мы говорим о космонавтике – научной, пилотируемой, это программы долгие, они совершенно по другим причинам задерживаются годами. Коронавирус, мне так кажется, на них повлияет мало", – сказал Максимовский.

Важно уделить особое внимание отправке космонавтов на МСК. Чтобы те, кто отправится в космос, не были больны и не стали источником заражения для тех, кто уже там находится, добавил эксперт.

Что касается той сферы, которая обеспечивает телекоммуникационную связь, дистанционное зондирование, там приходится работать без остановок, добавил Максимовский.

В некоторых странах из-за коронавируса ракетно-космические компании снизили свою активность. Например, NASA приостановила ряд проектов и перевела часть сотрудников на удаленную работу.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/