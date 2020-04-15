Сколько в России бессимптомных носителей COVID-19

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Подавляющее число заболеваний протекает в легкой степени, а "легкие", бессимптомные носители являются активными переносчиками, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

По данным Роспотребнадзора, у почти 30% заразившихся коронавирусом заболевание проходит бессимптомно.

"Точно сказать, сколько людей переболели коронавирусом в легкой степени, можно только при наличии тест-системы, которые выявят антитела, иммуноглобулины. Это позволит говорить о том, что заболевание уже перенесено. Человек может считать себя абсолютно здоровым и в то же время являться носителем вирусной инфекции. Он опасен для окружающих. Поэтому нужно рассчитывать в большей степени не на появление противовирусного препарата, хотя он активно ищется и появится. Сейчас самые действенные меры – карантин, когда никто ни с кем не общается, и никто не кому не дарит вирус. Тогда вирус затухнет сам собой", – рассказал Максим Гультяев.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире достигло 2 млн. человек. В России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/