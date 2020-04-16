"Министерство экономического развития предложило правительству РФ включить деятельность музеев и зоопарков в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, компании этого сектора смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку", — отмечается в релизе.

Как отмечается в соответствующем проекте постановления правительства, работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в этой сфере.

Как сообщалось, 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, утверждающее перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

В частности, в перечень вошли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

После этого правительство РФ по инициативе Минэкономразвития включило в перечень пострадавших отраслей деятельность кинотеатров и стоматологических клиник.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе также отмечал, что список таких отраслей в настоящий момент проходит доработку, отмечая, что в него может войти и непродовольственная розница.