Рекомендации гражданам в период карантина

Оплата услуг с помощью олайн-сервисов

Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в режиме онлайн — в мобильном приложении на телефоне, либо в web-версии с компьютера, ноутбука и планшета.

Это не только наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный способ оплачивать услуги ЖКХ, поэтому нет никакой необходимости посещать офисы Банков для оплаты коммунальных услуг, тем более

что это не только проще, но и выгоднее сделать онлайн.

Услуга «Автоплатеж»

Для регулярных платежей: свет, вода, отопление, вывоз мусора, капитальный ремонт, жилищные услуги и т. д. — наиболее удобно подключить услугу «Автоплатеж». Услуга работает следующим образом: поставщик услуг сообщает в банк размер задолженности, после чего на телефон клиента приходит СМС-сообщение с указанием суммы задолженности. Платеж подтверждается автоматически, и средства с карты перечисляются поставщику при условии, что на карте достаточно средств. Если на текущий момент клиент не готов оплатить услуги, то в ответ на информационное сообщение можно отправить СМС-сообщение с кодом для отмены

Мобильные приложения Если на квитанции есть QR-код, его можно отсканировать камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты заполняются автоматически – остается только подтвердить оплату или же считать штрих-код с квитанции для

Помните, одиночные меры не обеспечивают полной защиты от заболевания!Необходимо единовременно соблюдать все профилактические меры.