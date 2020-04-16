Инфекционист оценила новый прогноз о пике коронавируса в России

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Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что Россия еще далека от того момента, как эпидемия пойдет на спад.

Ранее звучали более оптимистичные оценки. В эфире радио Sputnik завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова высказала свое мнение на этот счет.

Пик заболевания новым коронавирусом в России наступит через полтора – два месяца, после чего эпидемия пойдет на спад, считает доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были", – сказал Малышев.

"Понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше. И, к сожалению, количество умерших также будет нарастать", – добавил он.

Число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938, за минувшие сутки оно выросло почти на 3,5 тысячи.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла, что России осталось не более двух недель до выхода к пиковым показателям заболеваемости, после этого цифры начнут ползти вниз. При этом специалисты заявляли, что итальянского сценария, которого все опасались, России удалось избежать.

В эфире радио Sputnik заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова высказала мнение, что точный прогноз сейчас дать невозможно.

"Мнения действительно могут быть разные, давать точные прогнозы сейчас очень сложно. Пока непонятно, как будет расти эпидемия в течение недели. С учетом того, как она развивалась в Китае и европейских странах, минимум два месяца дается от первых случаев до пика заболеваемости. Что касается пика заболеваемости в июне-июле, то мне кажется, что это затянутый прогноз. Я склоняюсь к тому, что это пик все-таки будет к середине мая, потом плато, и затем снижение. Но это очень осторожный прогноз", – сказала Галина Кожевникова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/