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«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса

«Ростелеком» разработал прототип сервиса распознавания признаков коронавируса (COVID-19) по рентгеновским изображениям легких. Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки. Технология может быть использована для оперативного выявления симптомов инфекции и принятия неотложных мер.

Радиологическая информационная система позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удаленных консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов. Использование решения также поможет создать массив данных для проведения скрининга различных патологий, включая распознавание признаков COVID-19.

В настоящее время «Ростелеком» совместно с компанией «РТК Радиология» и АНО «Университет Иннополис» проводит в регионах пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием искусственного интеллекта.

По результатам апробации технология в качестве компонента автоматизации радиологической службы будет включена в состав единой цифровой платформы здравоохранения, разработкой и внедрением которой в субъектах РФ занимается компания «Цифровые медицинские сервисы» (совместное предприятие «Ростелекома» и Госкорпорации Ростех

Источник: https://krasnodar.rt.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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