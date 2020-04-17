Волонтеры СКЖД взяли под опеку ветеранов-железнодорожников

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На Северо-Кавказской железной дороге продолжает работать волонтерский отряд для оказания помощи одиноким ветеранам-железнодорожникам, находящимся в самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Добровольцы уже выполнили заявки 90 пенсионеров по доставке продуктов и медикаментов. Еще 165 человек получили консультативную поддержку.

Особое внимание при общении с пенсионерами уделяется мерам безопасности. Добровольцы работают в медицинских масках и перчатках, не заходят в квартиры, а оставляют пакеты со всем необходимым у дверей.

В настоящее время отряд насчитывает 135 молодых железнодорожников. Все они прошли он-лайн курсы по оказанию помощи пожилым людям, получив соответствующие сертификаты.

Волонтеры предлагают свои услуги во всех пяти регионах СКЖД. Наиболее многочисленные подразделения действуют в Ростовской области и Краснодарском крае.

Сегодня на дороге работает 4 колл-центра, через которые волонтеры принимают заявки и предлагают ветеранам-железнодорожникам свою помощь.

Источник: https://skzd.rzd.ru/