/COVID-19/

Мир на карантине. Мир ищет себя. Каким он будет дальше, потом? А будет ли? Ведь если благодатный огонь не сойдет, то конец света?!..

Ну вот и сошел огонь! В новой обстановке. В новой реалии. Была, внутренняя тревога - состоится ли.

Читал про предположения некоторых ученых, что электромагнитные изменения, вспышки происходят от энергии присутствующих там паломников. До 15 тысяч человек, нацеленные на общий процесс и ожидание, влияют на ...ну вообщем, дальше физика, по которой у меня твердая тройка.

И вот 18 апреля 2020. В храме никого, кроме представителей всех конфессий, прессы и охраны. Весь обряд в деталях увидели миллионы людей во всех уголках планеты. Огонь сошел. Значит, COVID не конец света. Значит, будем жить! Есть вера, надежда и любовь...

Наступают новые времена. Формируется новый миропорядок. Появляются новые форматы старых обрядов. Может сегодня мы были свидетелями современного 21 века обряда зажжения благодатного огня.

Первый канал дал возможность посмотреть архив 19 и 18 годов. Толпа. Шум. Гомон. Хаос. Зачастую не управляемый... Можно сравнить. И сделать вывод.