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Мы делаем то, что может делать каждый.

18 апреля 2020 многие новороссийцы стали участниками благотворительной акции "Мы делаем то, что может делать каждый". На улицах города появились 6 импровизированных пунктов выдачи ... пекинской капусты 9 тонн!!!

Получить витаминный продукт смог каждый желащий совершенно бесплатно. Это уже не первый шаг акции, организованной Попечительским советом Новороссийского комплексного центра социального обслуживания населения, но такой охват благополучателей - впервые! Сегодняшний витаминный марафон состоялся благодаря поддержке Межрегиональной благотворительной организации "Инициатива" и личному участию депутатов городской Думы г.Новороссийск, членов фракции ВПП "Единая Россия": И.Г.Канакиди, В.А.Козырева, А.В.Кравченко  и В.А. Мхитаряна, которые личным примером показали: мы делам то, что может делать каждый!!!

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Категория: Новости / COVID-19

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