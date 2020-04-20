Минздрав назвал сроки спада эпидемии в России

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Эпидемия коронавируса в России может пойти на спад к лету. Такое предположение сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнёт спадать и дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — заявил Мурашко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Мурашко назвал число тяжелых больных с коронавирусом. По его словам, на сегодняшний день более 700 человек находятся в тяжелом состоянии. Они поставлены на учет в специальный федеральный центр, их консультируют специалисты самого высокого уровня. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/community/44049778/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink