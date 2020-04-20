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Ученые обнаружили новое разрушительное действие коронавируса

Также исследователям удалось выяснить, что прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина в крови может свидетельствовать о прогрессировании ухудшения общей клинической ситуации.

Коронавирусная инфекция нового типа в тяжелой форме заболевания атакует гемоглобин в составе эритроцитов, тем самым делая кровяные тела неспособными транспортировать кислород к клеткам тканей различных органов. К такому выводу пришли специалисты из университета Вероны.

Отмечается, что в подобных ситуациях подключение пациентов к аппаратам ИВЛ оказывается бесполезной затеей. Ученые подчеркивают, что уровень гемоглобина существенно снижается у тех пациентов, для которых заболевание протекает в более тяжелой форме.

Также исследователям удалось выяснить, что прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина в крови может свидетельствовать о прогрессировании ухудшения общей клинической ситуации. При этом разница между пациентами в тяжелом состоянии и теми, у кого заболевание коронавирусом протекает в более легкой форме, составляет порядка 7,1 г на литр крови.

По мнению ученых из Вероны, обновленные данные по поводу действия COVID-19 могут привести к значительным изменениям в клинических рекомендациях по лечению людей с диагнозом «коронавирус».

Источник: https://wek.ru/uchenye-obnaruzhili-novoe-razrushitelnoe-dejstvie-koronavirusa

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Категория: Новости / COVID-19

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