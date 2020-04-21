Иммунолог рассказал о возможном будущем COVID-19

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Что происходит с коронавирусом в теле человека после победы над болезнью? На этот вопрос ответил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

Все больше россиян, вылечившихся от COVID-19, становятся донорами плазмы для лечения коронавируса. Ранее сообщалось, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных.

Между тем, на вопрос о том, остается ли коронавирус в организме выздоровшего человека, еще только предстоит ответить, отметил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

"Не исключен вариант, что человек переболел и, когда мы берем анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в легких или еще в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами. Так ли это? На этот вопрос сегодня мы ответить не можем. Ответим мы на него не раньше, чем через полгода-год", – считает иммунолог.

При этом он пояснил, что вирусы, которые остаются в теле человека после болезни, не всегда могут быть опасными.

"Эти вирусы могут иметь несколько форм сожительства с организмом человека. Они могут стать вирусами, которые живут в организме и не приносят болезни, как многие-многие другие вирусы, которые вызывают ОРВИ. Станет ли этот вирус одним из сожителей человека или он полностью уходит из организма, а при каждом новом попадании вызывает болезни – это вопросы, которые стоят перед современной наукой вирусологии и иммунологии. Они будут обсуждаться, и мы должны на них ответить", – сказал Владимир Прокопенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/